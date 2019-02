Pallamano: prima sconfitta per la formazione Under 19 del Team Schiavetti Imperia ad opera del Cassano Magnago

Primo stop del 2019 per gli under 19 del Team Schiavetti Pallamano Imperia. I ragazzi del presidente Fiovanni Martini hanno subìto la prima sconfitta dell'anno nuovo affrontando i campioni d'Italia di categoria del Cassano Magnago. Quest'anno i ragazzi imperiesi non sono riusciti nell'impresa che invece li aveva contraddistinti la stagione passata.

"Non è mai facile giocare contro una società come il Cassano, dove tra le fila ci sono giocatori da nazionale – dice il mister Emanuele Pappalardo – oggi pur giocando in casa e sostenuti dal numeroso pubblico non abbiamo dato il cento per cento soprattutto in fase di attacco ed i minuti di blocco nel primo tempo ci sono costati cari, perché quel divario di sei gol è stato determinante".

La gara vede i primi 15 minuti di equilibrio con il risultato di 4-5,ma è a questo punto che i varesotti, approfittando di un buio totale di dieci minuti del Team Schiavetti Pallamano Imperia, rifilano sei reti consecutive arrivando al 4-11, dopodiché la prima frazione di gioco termina sul 6-14. Pur non giocando al meglio gli imperiesi vincono il secondo tempo, come magra consolazione, ma il risultato finale è di 24-18 per gli avversari.

Il prossimo impegno vedrà Andrea Lurgio e compagni in trasferta in quel di Brescia in casa del Cologne, altra squadra non facile da affrontare. Questa la formazione: Andrea De Luca, Raul Madara (portieri), Alessandro Benini (1 rete), Raul Campuzano (2), Alessandro Cucé (1), Gabriele Decanis (2), Iorio Raffaele, Mohamed Lahbyeb, Andrea Lurgio (7), Daniele Martino, Dario Martino, Pietro Tambone (5), Matteo Tucci. Emanuele Pappalardo (allenatore), Tonino Luppino (dirigente).