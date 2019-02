Calcio a 5 femminile. Don Bosco Valle Intemelia in trasferta a Marassi. Gaia Lercari: "Siamo pronte per questa partita"

Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, sono pronte per affrontare la sfida di questa sera contro Città Giardino.

Scenderanno in campo, fuori casa, a Marassi alle 21.30, per la settima giornata del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C. Dopo il riposo durante la sesta giornata del campionato le biancorosse non vedono l'ora di dare il meglio di sé e portare a casa un ottimo risultato.

"Sono carica e pronta, ci siamo allenate molto e siamo pronte per questa partita - afferma la calciatrice Gaia Lercari - essendo il primo anno che gioco veramente in una prima squadra non conosco nessun avversario, ma ormai ho capito come giocano".

"Noi sappiamo come siamo fatte, ci sono ragazze con molta più tecnica e altre invece con molto più fisico e resistenza. Dal punto di vista emotivo molte volte non entriamo molto lucide, ma poi in campo ci sblocchiamo e diamo tutte noi stesse. Stiamo cercando anche di lavorare su questo, perché è fondamentale entrare in campo concentrate - dice Gaia parlando della sua squadra - Il mister ci sta allenando molto bene. Dobbiamo ringraziarlo molto perché è grazie a lui che siamo pronte. Non ho nessun rito scaramantico, prima di entrare in campo mi basta respirare e pensare a divertirmi".