Calcio a 5 maschile. Airole FC, passo falso ad Imperia: i neroazzurri vincono 6-3

I biancoverdi infatti hanno ceduto 6-3 ad Imperia al termine di una gara opaca in cui non sono mai riusciti ad entrare in partita. Avvio shock con i padroni di casa subito in vantaggio 3-0, situazione a cui però l’Airole dava l’impressione di poter porre rimedio con una parziale rimonta (Gullace, Favaloro) che portava le squadre all'intervallo sul 3-2.

Brutto stop per l’Airole FC nella prima giornata di ritorno nella serie C di calcio a 5.

Nella ripresa nuova doccia fredda col 4-2 imperiese subito seguito dalla rete ospite di Gullace che teneva l’Airole sotto di un gol. Il finale era però tutto di marca nerazzurra con il team della Val Roja che cercava inutilmente la via del pareggio e veniva punito per due volte in contropiede fino al 6-3 finale.

"Partita storta sotto tutti i punti di vista – ha commentato il Presidente biancoverde Stefano Ricci – sia per la prestazione sia per alcuni problemi comportamentali che dobbiamo assolutamente superare se vogliamo davvero ambire a proporci fra le prime squadre regionali e tornare alle final four come lo scorso anno. Il calendario ci permetterà ora di cercare un pronto riscatto già venerdì contro il Camporosso nel nostro PalaRoja e dobbiamo fare di tutto per dimenticare questo passo falso".