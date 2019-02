Calcio giovanile. La Roma Under 17 di Fabrizio Piccareta vola a Doha

Grande occasione per la Roma Under 17. La giovane compagine giallorossa è allenata dal dianese Fabrizio Piccareta e dal prossimo 6 febbraio sarà protagonista a Doha dove parteciperà all'ambita 'AIKass Internacional Cup', competizione di categoria dove partecipano le migliori squadre al mondo.

I giallorossi sono stati inseriti nel Girone C con i francesi del PSG e i giapponesi del Kashiwa Reysol.

Per Piccareta, in passato ex centrocampista di Sanremese e Imperia, una chance importante per farsi notare anche a livello internazionale.