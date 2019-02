Calcio. Sanremese, per la sfida contro il Mantova il gruppo del tifo organizzato chiama il pubblico delle grandi occasioni

Domani pomeriggio c'è l'atteso big-match della Coppa Italia Serie D tra Sanremese e Mantova. Il gruppo organizzato del tifo biancoazzurro chiama a raccolta il pubblico delle grandi occasioni.

"Ormai ci siamo. Domani al Comunale arriva il Mantova, squadra blasonata, che attualmente sta guidando il Girone B della Serie D con due lunghezze di vantaggio dal Como. Per vedere il Mantova a Sanremo bisogna riavvolgere il nastro di ben 20 anni, dal lontano Campionato 1998/1999 di Serie C2. Veramente troppi anni.

Ma oggi per i colori biancazzurri è una grande occasione da non perdere, arrivare in semifinale di Coppa Italia di Serie D sarebbe un sogno. Dalla città lombarda è previsto l'arrivo di un pullman di tifosi e altre macchine. Noi dobbiamo fare il nostro e anche di più se possibile. Come abbiamo dimostrato contro il Savona la gente di Sanremo è ancora innamorata di questi colori e c'é ancora voglia di seguire le sorti della nostra Sanre. Ma seguirla sul serio, sugli spalti gridando per 90 minuti senza mollare mai.

La Gradinata Nord aspetta tutti per gioire proprio come abbiamo fatto nel derby. Alla fine di quell'incontro abbiamo finalmente visto la gente soddisfatta e divertita come erano anni che non accadeva. Domani potrebbe essere un altra giornata memorabile. C'è da trasmettere la passione per questi colori alle nuove generazioni, c'è da sostenere una squadra che ci sta dando grandi soddisfazioni.

Onoriamo la nostra squadra e anche i nostri avversari, oggi come un tempo, quando giocare al Comunale non era una passeggiata per nessuno. Tutti allo stadio dunque! Sempre e solo Forza Sanre!"

Irriducibili Sanremo