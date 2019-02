Calcio, Seconda Categoria. San Bartolomeo Calcio in bianco con il Borgio Verezzi. Mascolo: "Sono fiducioso, pensiamo a migliorarci di partita in partita"

Il San Bartolomeo Calcio torna dalla trasferta difficile sul campo del Borgio Verezzi con un buon punto conquistato, una divisione di posta che ha fatto iniziare il girone di ritorno in maniera positiva.

"Nessun patema di classifica". Ad analizzare la divisione di posta in terra savonese, in casa gialloblù è il Direttore Sportivo Mascolo: "Non abbiamo nessun patema di classifica - dichiara il DS - ma pensiamo a migliorarci di domenica in domenica e soprattutto a divertirci. La nostra è una squadra completamente rinnovata ad inizio stagione e stiamo crescendo partita dopo partita".

"Sono molto fiducioso". Il Direttore Sportivo è ottimista per il proseguo del campionato: "Sono molto fiducioso - sottolinea Mascolo - la nostra è una squadra ringiovanita e con dei valori importanti ed è un ottimo gruppo: faremo i conti alla fine".

"Domenica ci è mancata un po' di fortuna". Mascolo torna sul pareggio contro il Borgio Verezzi: "Nel girone d'andata abbiamo subito importanti perdite a causa degli infortuni e ricominciare dopo la sosta è sempre difficile. Domenica ci è mancata un po' di fortuna - evidenza il DS gialloblù - ma il ritorno in squadra di Fabio Bonfante e Vieux Badiane ci consente di avere la rosa al completo".