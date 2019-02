Calcio, Speciale Sanremese-Mantova. Baldisserri ripercorre la doppia sfida della stagione 1998/1999: "Quella fu una stagione incredibile. Domani sarà una partita da tripla"

Sono passati vent'anni dall'ultimo confronto diretto in una partita ufficiale tra Sanremese e Mantova, con le due squadre che si ritroveranno di fronte domani pomeriggio al 'Comunale' per i quarti di finale della Coppa Italia Serie D. In quell'occasione, sia all'andata (1-0 al 'Comunale' dei biancorossi lombardi) che al ritorno (1-0 sempre per il Mantova) in campo c'era Alberto Baldisserri, ex capitano e allenatore della Sanremese.

"Il 1998/1999 stagione che mi ricordo bene". Abbiamo raggiunto Baldisserri che ripercorre l'annata 1998/1999 dove la Sanremese incontrò il Mantova per l'ultima volta: "Il 19998/1999 è una stagione che mi ricordo bene - esordisce Baldisserri - e quell'anno giocai 34 partite su 34 senza sostituzioni: nei tre gironi di Serie C2 eravamo in cinque sempre presenti con minutaggio completo. Fu una stagione a due facce, dove nella prima parte il grande mister Cichero pagò con l'esonero. Poi l'avvento di Di Somma che ricompattò la squadra e da li in poi era davvero difficile per le avversarie affrontarci. Facevamo pochi gol, ma ne prendevamo ancor meno e questo ci permise di chiudere al decimo posto con 44 punti".

Su Di Somma Baldisserri ha un aneddoto che pochi sanno e ce lo svela: "Di Somma non parlava tanto, ma ci trasferiva una furia e compattezza agonistica enorme. Mi ricordo un aneddoto che ho scolpito nella memoria come se fosse oggi: dopo la vittoria 3-1 contro la Pro Vercelli che ci dava la matematica salvezza, con la sua mole enorme entrò negli spogliatoi ci disse bravi e poi crollò quasi svenuto sul lettino dei massaggi..."

"In quella stagione era un Mantova davvero forte". L'ex capitano e allenatore dei biancoazzurri ricorda la corazzata Mantova di quella stagione: "Quell'anno affrontammo il Mantova in casa all'andata e fuori al ritorno - ricorda 'Baldo' - un Mantova davvero forte che si piazzò poi al terzio posto. Perdemmo entrambe le partite 1-0, anche se soprattutto al ritorno la partita fu combattuta e mettemmo seriamente in difficoltà i mantovani. Poi l'anno dopo segnai nell'1-1 del 'Comunale' e strappammo un ottimo 0-0 al 'Martelli', anche se poi arrivò la retrocessione".

"Partita da tripla". Baldissierri fregala un giudizio sul match di Coppa Italia di domani pomeriggio tra matuziani e lombardi: "Mercoledì la Sanremese si troverà di fronte una squadra in salute - evidenza l'ex capitano e allenatore dei matuziani - e che viene da sette risultati utili consecutivi oltre ad essere la prima in classifica e con una tifoseria entusiasta: è una partita da tripla".

"Giubilato? Ne ho sentito parlare bene". Nella Sanremese di oggi c'è un giovane centrale difensivo che si chiama Lorenzo Giubilato, classe 2000, e che ricorsa molto Baldisserri: "Lorenzo Giubilato? Ne ho sentito parlare bene - conclude il tecnico attualmente senza squadra - ma non l'ho mai visto giocare dal vivo per cui mi vien difficile darti un giudizio. L'età è comunque dalla sua parte".