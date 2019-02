Calcio, Speciale Sanremese-Mantova. I ricordi dell'ex portiere Claudio Bozzini: "Ho nel cuore i due anni a Sanremo. Contro il Mantova delle battaglie sportive"

Claudio Bozzini, ex portiere della Sanremese nel biennio 1997/1999 in Serie C2 (foto tratta dal profilo facebook di Bozzini)

Arrivò alla Sanremese nell'estate del 1998 in punta di piedi e si prese subito i guanti da titolare. Stiamo parlando di Claudio Bozzini, ora allenatore in Algeria, che nel biennio 1998/1999 indossò la maglia biancoazzurra da protagonista.

Nella prima annata Bozzini lasciò per qualche partita il posto al giovane Passoni, ma partita dopo partita divenne il titolare assoluto della porta matuziana. A Rivierasport.it Bozzini ricorda le sfide di quelle annate tra Sanremese e Mantova, proprio come il suo ex compagno di squadra Baldisserri:

"Tutte e due le squadre stanno facendo molto bene nei rispettivi gironi di Serie D - dichiara Bozzini - e che posso dire di questa partita? I ricordi tornano per alcuni episodi dubbi che hanno caratterizzato le sfide contro il Mantova. Di rigori cercati a Mantova dove Pupita era 'svenuto' in area, fino al match della stagione successiva con espulsioni avvenuti nel tunnel degli spogliatoi!".

"Ho nel cuore i due anni con la Sanremese, due stagioni di battaglie sportive e a volte anche oltre il consentito specialmente contro il Mantova. Ed è per quello che non è e non sarà mai una partita normale. Faccio un grosso in bocca al lupo alla Sanremese sia in Coppa che in campionato".