Tennis. Sarà un febbraio intenso per Fabio Fognini: è tour in Sud America

Sarà un mese di febbraio molto intenso per Fabio Fognini. Il tennista armese, numero 15 al mondo e primo azzurro della classifica mondiale, è pronto a vivere tre settimane importanti per tentare di scalare posizioni nella graduatoria nonostante un infortunio che sta smaltendo al piede.

Tour Sud America. Il primo appuntamento per Fognini sarà quello dell'Atp di Cordoba, in Argentina. La racchetta di Arma di Taggia partirà venerdì per la città argentina dove prenderà parte dal 4 al prossimo 10 febbraio al torneo.

La seconda tappa sudamericana sarà quella dell'Atp Buenos Aires, altro torneo 250, che andrà in scena dall'11 al 17 febbraio. Fabio sarà protagonista anche a Rio de Janeiro, in Brasile, per l'ambizioso torneo 500.

FABIO FOGNINI, L'AGENDA DI FEBBRAIO

4-10 febbraio: Atp Cordoba (250)

11-17 febbraio: Atp Buenos Aires (250)

18-24 febbraio: Rio Open (500)