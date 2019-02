Volley maschile. Riviera Volley Servisco Sanremo capolista nel campionato di Prima Divisione

Il Riviera Volley Grafiche Amadeo 'Servisco Sanremo' si sta dimostrabdo squadra molto importante del campionato di Prima Divisione. Tutto questo grazie agli innesti con ex vecchie glorie che hanno militato in passato nei campionati di Serie C.

I matuziani stanno dominando il campionato di Prima Divisione maschile restando ancora imbattuti. La formazione allenata da Cesare Chiozzotte è capolista a quota 14 punti e punta al salto di categoria.

"Siamo molto soddisfatti e felici - dichiarano dal sodalizio sanremese - che la formazione del Servisco della Riviera Volley Sanremo sabbia le carte in regola per vincere il campionato. Nonostante questo ci saranno partite da superare molto insidiose per il salto di categoria".