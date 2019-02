Podismo. Giuliano Giancarlo e Ino Abbo Campioni Italiani nella 20 Km di marcia

Nella città della indimenticata campionessa mondiale di marcia Anna Rita Sidoti gli atleti della provincia di Imperia conquistano due titoli italiani nella marcia 20 chilometri.

Ino Abbo (classe 1947) si impone nella Categoria M70 con l’ottimo tempo di 2 ore 13 minuti 22 secondi davanti al piemontese Palella ed al siciliano Carbonaro. Abbo bissa il titolo italiano conquistato lo scorso anno a Grosseto con un tempo di assoluto rilievo che lo pone ai vertici mondiali di categoria; da segnalare che il ranking mondiale 2018 della 20 chilometri categoria M70 lo posiziona addirittura al quinto posto!

Successo, medaglia d’oro e titolo di campione italiano anche al ponentino Giuliano Giancarlo che vince allo sprint il titolo di Campione Italiano nella Categoria 50 con il tempo di 1 ora 47 minuti e 20 regolando in volata il friulano Saponaro, completa il podio il siciliano Barone. Anche per Giuliano si tratta della riconferma ai vertici di categoria con la migliore prestazione italiana 2019 ed il terzo posto assoluto dietro a Vincenzo Verde, vincitore della categoria M35, e a Giuseppe Messina, vincitore della M45. Gara in costante progressione con passaggio in 27’52 (5°km), 54’40 (10°km), 1h21’17 (15°km) con un ultimo chilometro di marcia concluso addirittura in 4’55” .

Prossimo appuntamento di rilievo, dopo le consuete gare nazionali, sarà per entrambi il Campionato Europeo Master nel mese di settembre che si svolgerà quest’anno in Italia, a Venezia. Entrambi gli atleti imperiesi sono seguiti dal tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera Prof. Marco Muratore, una delle anime del movimento giovanile dell’atletica imperiese