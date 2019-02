Basket. Blue Ponente, tutti i risultati del fine settimana

Analizziamo il fine settimana del Blue Ponente Basket. Due referti gialli e due rosa per le formazioni femminili, ma segnali comunque positivi da parte di tutti i gruppi.

Serie C

Audax San Trerenzo - Blue Ponente Basket 81-51 (20-17, 22-10, 20-8, 19-16)

San Terenzo: Canova 35, Lucignani 11, Del Carria A. 9, Pescetto 9, Cattoi (cap) 8, Gili 7, Castorina 2, Bracco, Pedemonte, Borghini n.e. - All.: Rossi, Frola

Blue Ponente: Olivari (cap.) 23, Manzella 12, Zagari 8, Lia 4, Grisi 2, Poracchio 2, Bagalà, Cotterchio, Merano, Raele - All.: Favari, Sasso

I 35 punti di Lucilla Canova, classe 1985, giocatrice che ha militato in A2 a Carugate, Crema e La Spezia (qui anche con apparizioni in A1) riassumono meglio di tanti commenti la partita che, a discapito del risultato finale, è stata una delle migliori giocate dalle ponentine dall'inizio della stagione. La differenza è tutta nel divario che il bagaglio di esperienza delle levantine scava inesorabilmente, ed è giusto che sia così: quindici anni e mezzo l'età media delle ragazze di Blue Ponente (classe 2000 la più "anziana"), campionato di esperienza doveva essere e così è, ma prove come questa, rette bene sul campo fino all'ultimo secondo, sono i gradini di crescita che volevamo che le ragazze affrontassero. Da parte delle squadra del duo Favari/Sasso una partita seria e concentrata: a dimostrazione di questo il parziale del primo quarto, che vede Blue Ponente in vantaggio per la maggior parte del tempo. Poi alcune disattenzioni ed incomprensioni sui giochi più "evoluti" delle avversarie (che a questa età vanno benissimo e fanno parte del processo di crescita) hanno fatto si che la differenza nel punteggio aumentasse. “Probabilmente è la miglior prestazione da quando ho preso queste ragazze. Sembra strano, data la differenza nel punteggio, ma con una squadra così giovane dobbiamo andare oltre il risultato ed analizzare i miglioramenti fatti." commentano il coach. "Dal punto di vista individuale stanno crescendo tanto, sia come atteggiamento sia dal lato tecnico. Sono sicuro che con l’impegno negli allenamenti arriveremo a toglierci molte soddisfazioni.”.

Under 14 - 26/01/19

Amatori Pallacanestro Savona - Blue Ponente Basket 98-42

Partita impari fin da subito, in aggiunta ad un campo scivoloso per le ragazze del duo Gasparotto/Munerol. "Il livello fisico e tecnico delle due squadre era diverso: da una parte una squadra neonata, con tante ragazze alle prime armi, dall'altra una squadra strutturata, con giocatrici di esperienza nonostante la giovane età." dice il coach. "Abbiamo lottato fino alla fine e questo è quello che conta di più.".

Under 13 - 27/01/19

Blue Ponente Basket B - Pallacanestro Loano 51-29

Secondo referto rosa consecutivo per la squadra Blue Ponente B under 13 che nell'incontro casalingo disputato ad Alassio ha superato la Pallacanestro Loano. La gara ha visto le ponentine incrementare il punteggio in tutti i quarti della partita fino al 51-29 finale. "Le ragazze sono cresciute nel corso della partita giocando con un po' più di ordine in attacco e facendo dei discreti contropiedi. Sicuramente c'è molto da migliorare, come è giusto che sia a questa età" dichiara il coach. "Le basi ci sono tutte: saranno la presenza costante e l'intensità di lavoro in allenamento che consentiranno loro di crescere e migliorare come meritano.".

Under 13 - 27/01/19

Blue Ponente Basket A - Basket Cairo 28-27

Terzo successo consecutivo per le ponentine che si aggiudicano, seppur di misura, il match contro il Basket Cairo che conclude con un solo punto di svantaggio grazie ad una tripla a fil di sirena. Punteggio bassissimo e tanti errori al tiro per entrambe le formazioni, con la Blue Ponente che deve far fronte ad importanti assenze. Ma la forza delle bianco-rosse è il gruppo, le ragazze si sono fatte trovare pronte e ognuna di loro è scesa in campo dando il massimo senza risparmiarsi. La partita si è decisa nei minuti finali, con la squadra di casa che finalmente allunga sino al +6, vantaggio preziosissimo che permette di chiudere in serenità la gara e permette di conquistare un altro referto rosa. Ora testa concentrata per il prossimo incontro: il derby con le amiche dell'altra squadra under 13 Blue Ponente.