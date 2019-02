La rete decisiva per la vittoria del Mantova sul campo della Sanremese è valsa a Federico Varano il premio 'Agenzia Grandi Vini Man of the Match'.

Il numero 32 biancorosso è stato votato migliore in campo dai giornalisti presenti in tribuna stampa.

“Provo gioia e felicità per il gol, per la vittoria e per il passaggio del turno – ha dichiarato Varano al termine della gara – è stato bellissimo, fare gol è sempre una bella sensazione”.