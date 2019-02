Calcio, Coppa Italia Serie D. Sanremese-Mantova, ci siamo! I biancoazzurri si giocano il pass per la semifinale (ore 14.30)

La Sanremese vuole regalare una grande giornata di sport e una gioia immensa ai propri tifosi. La compagine biancoazzurra oggi pomeriggio ospita al 'Comunale' (calcio d'inizio ore 14.30) il quotato Mantova di Morgia, per tagliare il pass della semifinale della Coppa Italia di Serie D.

Super sfida. In casa matuziana c'è grande carica con i secondi della classe del Girone A che andranno a fidare in una gara secca la capolista del Girone B che arriva da sette risultati utili consecutivi ed ha due punti di vantaggio sul Como.

Il tecnico, per il big-match del pomeriggio, dovrà fare a meno di Castaldo in difesa, Acampora a centrocampo e Lella in attacco che sono ancora tutti e tre infortunati. Lupo potrebbe mandare in campo questo anti-Mantova: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Videtta, Anzaghi in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Lo Bosco, Scalzi in attacco.

Potrete seguire la sfida tra Sanremese e Mantova nella web cronaca Live su Rivierasport.it