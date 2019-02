Calcio: la Sanremese cede di misura in casa al Mantova ed abbandona i sogni di Coppa Italia

Termina ai quarti di finale la rincorsa alla Coppa Italia per la Sanremese. I biancoazzurri di Lupo devono arrendersi in casa al muro del Mantova, formazione allestita per la promozione in Serie C e che, effettivamente, è al comando del suo girone di Serie D.

Ma i biancoazzurri non hanno sfigurato, giocandosi il match in tutti i 94 minuti, trovando anche buoni spunti e sfiorando il gol in alcune occasioni. Il primo tempo è avaro di emozioni con un occasione per Scalzi che, al 10° porta da solo a spasso la difesa ospite ma il suo tiro viene smorzato da una deviazione e diventa facile preda di Conti.

La risposta del Mantova è tutta nell’occasione che arriva allo scadere con Alma, che resiste alla marcatura di due avversari in area piccola, ma la sua girata è centrale e finisce nelle braccia di Manis. La ripresa inizia con la Sanremese in avanti ed al 1° è Scalzi a farsi pericoloso, ma il suo tiro dal limite è debole e viene parato senza problemi dall’estremo difensore ospite.

Passano 5 minuti ed il Mantova trova il gol vittoria. Varano riceve palla e, con un preciso diagonale batte Manis e firma l’1-0 che, successivamente non cambierà. Al 14° del secondo tempo ci sono molti dubbi sulla caduta in area di Lo Bosco che, dopo il contatto con Musiani, riceve anche il giallo per simulazione. Ma il Var non c’è e ci si deve fidare dell’arbitro.

Dopo la girandola di cambi dall’una e dall’altra parte la Sanremese ha l’occasione per portare i lombardi ai supplementari e capita sui piedi di Fiore che, al termine di un batti e ribatti in area piccola si fa murare da Conti. Non bastano 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara e, alla fine, la Sanremese da l’addio alla Coppa e si concentra ora sul campionato, dove è seconda dietro il Lecco. Sotto le formazioni scese in campo.

SANREMESE: Manis, Fiore, Giubilato, Videtta, Montanaro, Ciotoli, Taddei, Spinosa, Gagliardi, Scalzi, Molino. A disp. Morelli, Anzaghi, Bregliano, Minasso, Carletti, Lo Bosco, Allione, Sadek, Guida. All. Lupo.

MANTOVA: Conti, Manzo, Alma, Aldovrandi, Ansah, Musiani, Silvestro, Cecchi, Johnson, Lazzarin, Varano. A disp. Brazinskas, Maistrello, Antogiovanni, Minincleri, Giacinti, Ferrari, Sbordone, Taouriri, Darboe. All. Morgia.