Calcio. Mantova, una vera corazzata con al centro dell'attacco Altinier: i lombardi ai raggi X

L'avversario della Sanremese nei quarti di Coppa Italia Serie D si chiama Mantova. Non un avversario qualunque, ma una squadra ben costruita per vincere il campionato e tornare nei professionisti.

Le ultime sfide. L'ultimo precedente. Le ultime quattro sfide dirette in un match ufficiale tra Sanremese e Mantova riguardano la stagione 1998/1999 in Serie C2. Sia all'andata (papera di Passoni) che al ritorno (rigore di Della Giovanna) i biancorossi si imposero per 1-0, soffrendo non poco i matuziani. Nella stagione successiva fu doppio pareggio: 1-1 al 'Comunale (Baldisserri per i biancoazzurri) e 0-0 al 'Martelli', ma per i matuziani fu retrocessione.

Avversario quotato. Il Mantova è reduce dal successo sul campo dell'Olginatese per 3-1 che è valso i due punti di vantaggio sul Como. Morgia è l'allenatore dei biancorossi che domenica scorsa ha fatto scendere in campo così la sua squadra: Brazinskas in porta; Tosi, Bertozzini, Manzo, Silvestro in difesa; Miniclesi, Cuffa, Giacinti a centrocampo; Sbordone, Altinier (un lusso per la Serie D), Marini in attacco.

L'allenatore. Massimo Morgia è il valore aggiunto di questo Mantova. Esperto tecnico ha allenato nella sua lunga carriera anche Sarzanese, Poggibonsi, Viareggio, Pavia, per poi passare dalle quotate Marsala, Palermo, Savoia, Catanzaro, San Marino, Foggia, Sorrento, Juve Stabia, Pistoiese, Siena, Bogliasco, L'Aquila e nella scorsa stagione la Nocerina.