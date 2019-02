Vela: ‘Sarchiapone Fuoriserie’ vincitore assoluto della terza tappa del campionato invernale West Liguria

E’ terminata la terza tappa del trentacinquesimo Campionato Invernale West Liguria, ovvero il cosiddetto ‘Inverno in regata’, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, sempre supportato dal Comune.

Due prove, entrambe a bastone, nel weekend: sabato la splendida giornata di sole ed il vento sugli 8/10 nodi salito a 14/16, hanno permesso la riuscita di un’avvincente prova; domenica un calo repentino del vento che ha spaccato la flotta in due ha indotto il Comitato ad annullare la regata per le classi Orc A, Orc B ed Irc mentre la Racing Club ha portato a termine la prova di giornata.

Nella classifica assoluta Overall vittoria di ‘Sarchiapone Fuoriserie’, di Gianluigi Dubbini (C.V. Toscolano Maderno), 2° posto per ‘Ange Trasparent II’, di Valter Pizzoli (Yacht Club Monaco), terzo Classificato ‘Farfallina’, di Davide Noli ( Yacht Club Sanremo).

In ORC A si riconferma ‘Ange Trasparent II’, seguito da ‘Aurora’ di Paolo Bonomo e Bruno Roberto (Yacht Club Sanremo) e da ‘Checkmate’, di Marco Babando (Yacht Club Sanremo). In ORC B a raggiungere la vetta del podio è stata ‘Sarchiapone Fuoriserie’, secondo posto per ‘Farrfallina’ e terzo ‘Il Pingone di mare III’ di Federico Stoppani (Yacht Club Sanremo). In IRC vittoria di ‘Sarchiapone fuoriserie’, secondo ‘Ange Trasparent II’ e terzo ‘Farrfallina’.

Nella classe Racing Club, vittoria di ‘Obi Wan’ di Elisa Minio (Yacht Club Sanremo) su X-Elor di Alessio Marziano (Yacht club Sanremo) e Melissa di Dario Gioffredo (Yacht Club Sanremo). Il prossimo e penultimo appuntamento con il 35° Campionato Invernale West Liguria 2018/2019 si terrà il 16 e 17 febbraio con il ‘Festival della vela’.