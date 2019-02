Pallacanestro: i risultati delle formazioni giovanili del BKI Imperia negli ultimi incontri di campionato

Under 13: BKI UnipolSai-Basket Albenga 63-60

Sabato mattina alla Maggi si è giocato lo scontro diretto valido per il secondo posto provvisorio. La squadra imperiese parte molto a rilento, concedendo troppo e realizzando troppo poco (solo 20 punti realizzati nei primi 2 quarti di gioco) e va all'intervallo sotto di 9 lunghezze. Il terzo quarto prosegue sulla falsa riga dei due precedenti, con gli avversari che raggiungono un vantaggio di ben 14 punti. Tutt'altra storia l'ultima frazione di gioco: i nostri ragazzi con grande grinta difensiva e più precisione al tiro ricuciono il gap andando in vantaggio. Finale al cardiopalma, con la sirena che fissa il punteggio sul meritato 63-60. Gli imperiesi riescono a strappare la vittoria ma la fretta delle ultime azioni fa commettere qualche errore di troppo impedendo di ribaltare la differenza canestri della partita di andata. "Complimenti per l'atteggiamento estremamente positivo dell'ultimo periodo di gioco. Dobbiamo ripartire da qui e cercare di migliorarci per evitare i troppo frequenti cali di attenzione. Questa settimana osserveremo un turno di riposo per cui avremo modo di lavorare con calma durante gli allenamenti per provare a correggere i troppi errori al tiro" commenta il coach Giulia Bianchino.

Scoiattoli

I piccoli cestisti delle annate 2010, 2011, 2012 e 2013 oggi hanno partecipato al 2° Raduno Scoiattoli a Taggia organizzato dall'Olimpia Basket. Con loro hanno giocato i coetanei di Taggia, Bordighera, Ventimiglia e Cairo Montenotte. Giornata allegra e avvincente che ha visto tanti bambini in campo e tanti genitori in tribuna accomunati dalla passione per la palla a spicchi.

Under 14 élite: Olimpia-Canaletto 45-69

Buona prova nonostante la sconfitta per i ragazzi targati Olimpia/Bki che, al cospetto di una squadra estremamente fisica e pronta tecnicamente come Canaletto, non sfigurano. Peccato per il break pesante nel secondo periodo che ha mandato i ponentini dal -8 a -18, perché a lunghi tratti i ragazzi Olimpia hanno giocato alla pari contro la prima forza del campionato. "Servirà mettere in campo la cattiveria agonistica e la determinazione che abbiamo dovuto mettere in questo match per trasformare in vittorie i prossimi incontri. Siamo fiduciosi perché i ragazzi stanno dando segnali di cresciuta individuale e di squadra" così commenta coach Pionetti. Un ringraziamento ai genitori che, a fine partita, hanno allestito un bel pranzo per entrambe le squadre all'insegna del ‘porta e condividi’, creando un simpatico dopo partita”.