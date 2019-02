Calcio, Sanremese. Opportunità importante per Francesco Pellicanò, arriva il trasferimento al Genoa

Il comunicato del club matuziano:

Movimento in uscita per la Sanremese. L’attaccante Francesco Pellicanò, uno dei profili più interessante del settore giovanile biancoazzurro, è stato ceduto oggi al Genoa in prestito con diritto di riscatto. Giocherà nella formazione Under17 disputando il campionato nazionale.

Oggi al Comunale la firma del contratto e la cessione del pupillo di mister Alessandro Lupo.

“Sono molto contento – dichiara Pellicanò al momento della firma – ringrazio la società per la grande opportunità, grazie anche a Marco Del Gratta, al direttore generale Giuseppe Fava e al mister Alessandro Lupo. Sono molto fiducioso, voglio fare bene e giocarmi le mie carte”.

“Sono molto soddisfatto per la chiusura di questa trattativa – aggiunge il direttore generale Fava – sono doppiamente felice, per la società e per un ragazzo che ho visto crescere nelle nostre formazioni, ho sempre creduto in lui e penso che abbia le carte in regola per fare una carriera tra i professionisti. Questa è un’ulteriore dimostrazione del valore del nostro settore giovanile e ci dà fiducia per continuare a lavorare bene in futuro”.