Doppio appuntamento nell'ultimo fine settimana per gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Si è svolta domenica scorsa, al Palasport di Pietra Ligure, la 1a prova del Campionato Regionale Silver di Ginnastica Ritmica. Da alcuni anni l’attività agonistica delle sezioni olimpiche della FederGinnastica sono divise in gare Silver e Gold.

Il Silver è l’attività agonistica non finalizzata all’alta specializzazione, ma che utilizza ugualmente il codice dei punteggi internazionale con piccoli adattamenti al programma di gara che viene proposto, con esercizi che hanno l’impostazione dell’attività gold.Le fasce di età sono 9, in base agli anni di nascita, dagli 8 anni compiuti in poi. Le gare di Pietra Ligure erano rivolte ai livelli LA / LB e LC. .Tutti i livelli avevano un programma di gara su due attrezzi a scelta tra corpo libero, palla, fune, cerchio, clavette e nastro e lcon classifica assoluta data dalla somma dei punteggi dei due esercizi

La Ginnastica Riviera dei Fiori aveva un buon numero di atlete iscritte, molte alle loro prime esperienze in gara, ma tutte entusiaste di poter confrontarsi con le altre ginnaste liguri. Nella gara LA, nelle allieve 1(le più giovani 8/9 anni) 4 posto per Lavinia Falcidia (miglior punteggio alla palla)7ª Angelica Pavan, 11 Valentina Copello e 12ª Alice Iaria.Nelle allieve 2 podio per Matilde Marsiglia bronzo, stesso risultato per Elisa Copello nelle allieve 4 e 1ª classificata Sara Luzzi nelle junior 1.

Gara LB, 6ª Giada Caridi e 7ª Greta Parente (allieve 1), 7 Elena Sichetti (allieve 2), 4ª Giorgia Trosso ( Allieve 3), 14ª Aurora Benini (allieve 4)5ª Greta Bolla, 8ª Gaia Luna Loda( junior 1), 7ª classificata Agnese Marcozzi nelle junior 2, 5ª Andrea Cegolea nelle junior 3, 4ª classificata Yanina Pavlovae 5ª Alice Griseri nelle senior 1.

Per la gara LC argento per Sofia Alagna nelle allieve 2, settimo posto per Ilaria Gazzano e 8ª Alessandra Mureddu nelle junior 1 e primi due gradini del podio nelle senior 2 con Isabel Toribio e Arianna Twuiss. Soddisfatte i tecnici presenti in campo gara Breggion Daniela , Monia Stabile e Alice Frascarelli, oltre a Lorenza Frascarelli in questa occasione impegnata in giuria. La seconda prova è in programma ad Albenga e vedrà la partecipazione di nuove Società e ginnaste che in occasione della prima prova non erano ancora pronte, e si passerà dai 150 iscritti ad oltre 200.

Sabato, invece, nove ginnasti della sezione di 'Trampolino Elastico', hanno partecipato a Torino, al collegiale interregionale (Liguria, Piemonte, Lombardia) ospitato dalla ‘storica’ Reale Società Ginnastica. Questo nuovo progetto della Federazione, cerca di creare dei gruppi di lavoro in cui tecnici e ginnasti si possano confrontare ed allenare per una crescita di tutto il movimento di questa disciplina olimpica che comincia a dare incoraggianti e prestigiosi risultati in campo internazionale.

A Torino, oltre al tecnico Giulia Bellone, erano convocati Sima Papone, Alice Eremita, Thomas Soscara, Francesco Bianchi, Alessia Saccoccia, Emma Ortu, Gaia Cervoni, Giorgia Boeri e Beatrice Taggiasco .Sabato prossimo, sempre a Torino, è in programma la 1a prova del Campionato Nazionale individuale e Syncro di trampolino elastico dove la Riviera sarà tra i protagonisti, sia nelle prove individuali Gold, che nelle coppie di Syncro.