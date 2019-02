Football Americano. Waves Sanremo, esperienza da ricordare in Cile per Alessandro Guidi: "Mi sento molto cambiato. Ci sono sensazioni difficili da descrivere"

Un'esperienza indimenticabile. Il centro dei Waves Sanremo, Alessandro Guidi, insieme al compagno di squadra Andrea Napoli, ha vissuto qualcosa di memorabile. E' stato protagonista con il Team Europe a Santiago del Cile al 1° Torneo Panamericano.

"Mi sono sentito molto cambiato". Il centro matuziano è soddisfatto dopo la sua esperienza in Sud America: "Dopo la partecipazione al campionato in Cile mi sono sentito molto cambiato - ci rivela il centro matuziano - ci sono sensazioni che sono difficili da descrivere. Nel Team Europeo ho trovato una squadra di giocatori, ma anche una seconda famiglia, mi hanno aiutato e spronato quando ero giù o poco invogliato".

"Dedicato a tutti quelli che hanno creduto in me". Guidi ha una dedica speciale per questo suo momento magico: "Una dedica va in primis a tutti quelli che hanno sempre creduto in me e hanno aiutato a far si che questo sia stato possibile - sottolinea il giocatore sanremese - poi saluto tutto il Team Europeo sperando di rivederlo presto".

"Passione per questo sport che ho fin da bambino". Ma da dove nasce questa passione per il Football Americano che ha Alessandro Guidi? "La mia passione verso questo sport nasce per la prima volte da bambino - evidenza Guidi - ero affascinato da questi omoni con casco e spallina. Appena avuta l'occasione sono entrato a farne parte, rimanendo colpito dal fair play che fa da capitano durante ogni partita".

I Waves Sanremo si allenato a Pian di Poma ogni lunedì, martedì e venerdì dalle ore 20 alle ore 22 e Guidi è concentrato sui prossimi obiettivi: "Il prossimo obbiettivo con i Waves sanremo sarà sicuramente la partita tra francia e italia che si svolgerà a giugno, successivamente mi aspetto un anno ricco di sorprese e incontri".