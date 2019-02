Pallamano: gli impegni del prossimo weekend per le formazioni giovanili dell’Abc Bordighera

Impegni in trasferta per le giovanili dell’ABC Bordighera nel prossimo weekend. Domani l’Under 17 maschile sarà ospite della rappresentativa del Cagnes sur Mer Vence, in una gara valida per la seconda giornata della seconda fase del campionato dipartimentale francese delle Alpi Marittime.

I bordigotti cercheranno di ripetere la bella e vincente prestazione della prima giornata pur giocando su un campo solitamente ostico e contro una formazione aggressiva.

Domenica al PalaRoia di Ventimiglia, nell’ambito del 4° concentramento del campionato regionale ligure, l’Under 15 maschile disputerà due incontri: alle 10 contro la Pallamano Ventimiglia , formazione leader del campionato che si trova in ottimo stato di forma e, alle 12, contro il Riviera Imperia per mantenere il 3° posto in classifica.