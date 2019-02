Pallamano Ventimiglia, fine settimana ricco di impegni: i Senior chiudono la prima fase in trasferta

La Pallamano Ventimiglia si appresta ad affrontare un fine settimana ricco di impegni per le proprie compagini impegnate nei rispettivi campionati di categoria: analizziamo l'agenda giallonera.

Sabato di fuoco. Si inizia con la formazione Under 15 che domani pomeriggio alle 14 giocheranno in casa che affronteranno i pari età dell'ASBTP Nizza. Sempre sabato n campo ci andrà anche la formazione Under 13 B sarà impegnata ancora con i nizzardi.

Trasferta per la Senior che terminerà la propria Poule di qualificazione fuori casa a La Colle sur Loupe. "Ci auguriamo di chiudere questa prima fase del campionato francese con un'altra vittoria" - dichiara coach Pippo Malatino.

Domenica importante. Domenica in campo gli Under 15 che giocheranno nella città di confine il quinto concentramento regionale. Impegno insidioso per la compagine Under 13 Fascia A sul parquet del Mougins, mentre gli Under 11 a Nizza per un torneo.