Calcio, Eccellenza. Imperia-Pietra Ligure e Ventimiglia-Vado valgono doppio: neroazzurri e granata a caccia del bottino pieno

La prossima giornata del campionato di Eccellenza mette di fronte a Imperia e Ventimiglia due partita interne importanti, ma allo stesso tempo un doppio ostacolo insidioso e complicato da saltare.

Insidia pietrese. L'Imperia di Buttu va a caccia della vittoria tra le mura amiche contro un Pietra Ligure che può dare una svolta decisiva per la vetta della classifica. I neroazzurri, reduce dal rocambolesco 2-2 ottenuto sul campo dell'Angelo Baiardo, inseguono il primato della Cairese ad una sola lunghezza e domenica pomeriggio potrebbero festeggiare insieme ai propri tifosi il raggiungimento della testa.

Rilancio granata. ll Ventimiglia arriva all'appuntamento più difficile in un momento non certo facile. I ragazzi di mister Soncin non trovano la vittoria ormai da molte giornate e per riuscire a gioire per la prima volta in questo anno nuovo, i frontalieri devono realizzare la partita perfetta. Il Vado è una delle squadre più in forma del momento e il pericolo numero uno sarà Capra, ex Sanremese e Finale.