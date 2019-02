Calcio, Serie D. Sanremese, la lotta al vertice si può riaprire. E per il Lecco calendario in salita

Ora o mai più. La Sanremese nei prossimi 360 minuti di gioco dovrà riuscire ad accelerare visto un calendario insidioso ma allo stesso tempo non così complicato come il Lecco.

I ragazzi di mister Lupo affronteranno tre su quattro squadre mischiate nelle zone basse, mentre la capolista dovrà saltare ostacoli più complicati: analizziamo il calendario di febbraio per matuziani e blucelesti.

Lecco, punti 52. La capolista avrà quattro partite difficili da affrontare e non così scontate. Il mese di febbraio vedrà i blucelesti, che dovranno difendere il buon bottino di 8 lunghezze sui matuziani, iniziare con la sfida interna contro la Lavagnese di domenica tra le mura amiche del 'Rigamonti Ceppi'. Attenzione particolare alla trasferta sul campo della Folgore Caratese (10 febbraio) e il successivo match interno contro il Savona (17 febbraio). L'ultimo impegno mensile della capolista sarà sul campo della Fezzanese (24 febbraio).

Sanremese, 44 punti. La seconda della classe proverà un'accelerata improvvisa sperando in qualche passo falso del Lecco. Il mese di febbraio inizia in discesa (ma attenzione perchè tutte le partite sono insidiose) con la sfida interna del 'Comunale' contro la Pro Dronero. Sette giorni dopo il match più scivoloso del trittico con la trasferta sul campo del Chieri (10 febbraio) dell'ex bomber Gaeta. Nei successivi 180 minuti di gioco ecco i match contro Stresa (17 febbraio) in casa e Borgaro (24 febbraio) in trasferta.

LECCO VS SANREMESE: IL CALENDARIO DI FEBBRAIO

LECCO punti 52 SANREMESE: punti 44 Lavagnese Pro Dronero FOLGORE CARATESE CHIERI Savona Stresa FEZZANESE BORGARO

In maiuscolo le partite in trasferta