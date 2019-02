Tennis. India-Italia di Coppa Davis commentata da Gianni Ocleppo

Mentre scriviamo queste note, (mattina del 1° febbraio), la nazionale italiana di Coppa Davis è impegnata a Calcutta in India, per il 1° turno 2019 secondo la nuova

Formula ATP.

A riposo l'armese Fabio Fognini, il capitano Corrado Barazzutti porterà in campo i giovani Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Thomas Fabbiano ed i più "maturi" Andrea Seppi e Simone Bolelli. Val la pena ricordare che nel 1985 la nazionale azzurra fu sconfitta sui campi in erba di Calcutta con il punteggio di 3 a 2, per l'Italia giocò il giovane piemontese Gianni Ocleppo che ora commenterà in diretta TV le partite per Supertennis (can.64 del digitale terrestre).

Gli appassionati dello sport della "racchetta" di Ventimiglia e dintorni ricordano Ocleppo impegnato 40 anni fa (luglio '79) sui nuovi campi del TC Ventimiglia in un bel match-esibizione ; nella foto del prof.Eduardo Raneri ritroviamo nell'occasione, da sinistra, i giovani "emergenti" Paolo e Piero Montessoro,Torquato Rossini e Gianni Ocleppo.