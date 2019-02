Pallamano Ventimiglia, la formazione Under 15 non si ferma e supera l'ASBTP Nizza. Coach Malatino: "Partita ben giocata, continuiamo la nostra striscia positiva"

Aggiornamento in tempo reale sulle partite delle squadre della Pallamano Ventimiglia che in queste ore stanno disputando impegni importanti nei propri campionati di categoria.

Under 15. Vittoria importante per la formazione giallonera Under 15 che ha superato i pari età dell'ASBTP Nizza per 27-12: "E' stata una partita ben giocata dalla nostra squadra con qualche errore di troppo in attacco. Nel primo tempo abbiamo fatto vedere la superiorità tecnica - sottolinea coach Pippo Malatino - e nel secondo tempo abbiamo fatto girare tutti gli effettivi.

Continuiamo la nostra striscia nel campionato francese di pre-eccellenza dove diamo al comando. Domani quarto concentramento Regionale contro l'ABC Bordighera alle 10 e il San Camillo Imperia alle 13".