Calcio, Eccellenza. Imperia all'insidia Pietra Ligure. Di Lauro: "Non possiamo permetterci passi falsi"

L'Imperia domani pomeriggio tra le mura amiche del 'Ciccione' proverà a superare l'ostacolo Pietra Ligure. Un derby ponentino che potrebbe lanciare anche in vetta i neroazzurri di mister Buttu, ma una sfida allo stesso tempo da non sottovalutare.

"Non possiamo permetterci di fare passi falsi". Alla vigilia del match, in casa neroazzurra parola al continuo e sempre più fondamentale Marco Di Lauro: "Penso che domani sia una partita importante per noi - esordisce il difensore neroazzurro - sia sotto il punto di vista della classifica, sia per la squadra a livello personale. Vincere per noi vorrebbe dire dimostrare di essere una squadra all'altezza di quello che stiamo facendo e ci darebbe più consapevolezza dei nostri mezzi. Non possiamo permetterci di fare passi falsi, domani come le prossime partite dobbiamo lottare con il coltello tra i denti e portare a casa, una domenica alla volta, più punti possibili".

"Pietra Ligure squadra quadrata". Il difensore centrale analizza l'avversario di domani: "Sarà una partita dura, il Pietra Ligure è una squadra quadrata - sottolinea il difensore - forti nelle ripartenze, e sicuramente con molta voglia di venire a strappare punti in casa nostra. Dovremo mantenere il livello di concentrazione al massimo, dal primo all'ultimo minuto, senza concedere nulla".

"Ogni giocatore qua è fondamentale". Di Lauro alla vigilia analizza anche la situazione nel gruppo neroazzurro: "Sono dell'idea che ogni ragazzo sia fondamentale alla squadra, dal più giovane al più 'anziano'. Come squadra dobbiamo cercare di remare tutti nella stessa direzione - conclude Di Lauro - se vogliamo ottenere qualcosa di importante".