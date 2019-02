Calcio, Eccellenza. Imperia-Pietra Ligure e Ventimiglia-Vado analizzati da Gian Luca Bocchi: "Neroazzurri e granata chiamati a prestazioni di livello. Su Pietra e Vado..."

Il campionato di Eccellenza offre domani pomeriggio un gustoso doppio derby ponentino tutto da seguire insieme. Al 'Ciccione' l'Imperia ospita un Pietra Ligure sempre più confermatosi nelle zone alte della classifica, mentre il Ventimiglia al 'Morel' non può sbagliare contro il Vado: ad analizzare le due sfide per Rivierasport.it è Gian Luca Bocchi, ex allenatore dei neroazzurri.

"Imperia e Ventimiglia chiamate a due prestazioni di livello". L'ex tecnico dell'Imperia analizza la doppia sfida interna per neroazzurri e granata, un doppio confronto ricco di insidie: "Sia l'Imperia che il Ventimiglia sono chiamate a due prestazione di livello per portare a casa l'intera posta nei match - esordisce il mister - che le vedranno impegnate nel fine settimana. Il Pietra Ligure che vedremo al 'Ciccione' sarà una squadra preparata in maniera meticolosa e smaniosa di fare un bel risultato a casa dei più titolati avversari. Sono sicuro che mister Pisano caricherà a dovere i suoi giocatori, ma credo che la compagine nerazzurra alla fine la spunterà, se non altro per il diverso tasso tecnico che possiedono rispetto agli avversari.

Per i frontalieri l'avversario sarà molto ostico. Il Vado avrà a disposizione un solo risultato se vorrà continuare la corsa verso la vetta. Il ruolino di marcia dei rossoblu, nonostante l'ottimo organico a disposizione, è stato molto altalenante - sottolinea l'ex Imperia - e il Ventimiglia è chiamato ad una prova sopra le righe per portare a casa i punti necessari per prendere distanza dalla zona calda".

"Imperia favorita". L'ex trainer dei neroazzurri vede proprio l'Imperia favorita contro i ragazzi di mister Pisano: "Nel girone di ritorno, specie in questa fase, tutte le partite sono fondamentali per i rispettivi obbiettivi. L'Imperia ha la possibilità concreta, con una vittoria, di balzare in testa alla graduatoria - evidenza Bocchi - mentre il Ventimiglia, con un risultato positivo, prenderebbe una bella boccata d'ossigeno. Saranno gare tutt'altro che facili per i motivi sopra citati, ma in particolar modo l'Imperia la vedo favorita per l'ottenimento dei tre punti".

"Su Pietra Ligure e Vado..." Bocchi analizza il campionato di Pietra Ligure e Vado: "Il Pietra Ligure di mister Pisano si è confermata squadra molto ben organizzata, in campo e fuori. Le ultime tre stagioni, con la vittoria del campionato di Promozione e le ottime annate successive, dimostrano la bontà del lavoro fatto da Pisano e da tutta la società e soprattutto fanno capire che non sono frutto del caso.

Il Vado, in effetti, fino a questo momento rappresenta una delusione. Il lavoro svolto dalla società nel rifacimento del 'Dagnino' prima e del 'Chittolina' adesso sono di fondamentale importanza per il futuro societario, ma il campo fin'ora ci ha consegnato una squadra ricca di talento ma povera dal punto di vista dell'organizzazione tattica. Questo è anche il motivo per il quale non vedo il Vado tra le favorite per la vittoria finale - conclude il tecnico - dove penso troveremo l'Imperia, la Rivarolese e la Cairese".