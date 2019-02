Calcio, Juniores Nazionale. Sanremese, serve la ripartenza giusta contro la Lavagnese. Notari: "Mi aspetto una reazione dalla squadra"

JUNIORES NAZIONALE - 18^GIORNATA -

ASPETTANDO... LAVAGNESE-SANREMESE

La Sanremese nel campionato Juniores Nazionale va a caccia del riscatto dopo le ultime sconfitte subìte sul campo della Fezzanese e nel sentito derby interno con il Savona, dove i matuziani hanno rallentato la marcia.

"Mi aspetto una reazione". Dopo le sconfitte mister Arturo Notari è fiducioso anche se si aspetta una reazione dei suoi ragazzi oggi pomeriggio (calcio d'inizio, ore 14.30) nella tana della Lavagnese: "Mi aspetto una reazione dai ragazzi - dichiara il mister matuziano - perchè è obbligatorio. A Fezzano abbiamo perso ma siamo usciti a testa alta, mentre contro il Savona non so cosa è successo, I ragazzi erano tutti carichi e vogliosi di fare bene, mai sono stati due errori di impostazione e non c'è stata la reazione che volevo".

"Cercheremo di migliorare". Il maltempo sarà un'incognita in più per i giovani biancoazzurri in terra genovese: "La Lavagnese? Speriamo di giocare, visto il tempo brutto, ma cercheremo di migliorare la prestazione, ci siamo allenati bene questa settimana - sottolinea Notari - e sono fiducioso".