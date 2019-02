Calcio, Seconda Categoria. Carlin's Boys, sfida speciale per Davide Calvini: "Ad Arma cresciuto calcisticamente, mi fa un certo effetto giocare contro l'Atletico Argentina"

La Carlin's Boys capolista va a caccia di una vittoria che potrebbe regalare un decisivo e consistente +9 sull'Area Calcio Andora, visto che i savonesi dovranno osservare il turno di riposo, ma nel sentito derby interno contro l'Atletico Argentina (Pian di Poma, ore 17) non sarà semplice.

"Mi fa un certo effetto giocare contro l'Atletico Argentina". Non sarà una sfida come le altre per Davide Calvini, visto il suo passato proprio ad Arma di Taggia: "Per me sarà sicuramente una partita particolare - sottolinea il difensore neroazzurro - perché ad Arma di Taggia sono cresciuto calcisticamente, dove ho fatto tutta la trafila dai pulcini alla prima squadra riuscendo a togliermi la soddisfazione di vincere un campionato. Ho solo ricordi positivi, devo ammettere che pensare di giocarci contro mi fa sempre un certo effetto".

"Ci aspetta una partita tosta". Dopo le emozioni si giocare contro il suo passato il difensore analizza il big-match: "Domenica ci aspetta una partita tosta contro una squadra in salute e ben organizzata. Noi però siamo consapevoli di poter fare ancora una volta un risultato importante. Quando sei davanti e hai un vantaggio da difendere ogni partita è decisiva. Noi ora dobbiamo solamente pensare a noi stessi - evidenza il neroazzurro - e cercare di portare a casa i tre punti ogni domenica".

"Il derby contro la Virtus? Non una domenica da ricordare". Davide Calvini fa un passo indietro e torna al derby di domenica scorsa contro la Virtus Sanremo: "Sicuramente non è stata una domenica da ricordare - commenta Calvini - e certe scene non fanno bene al calcio. Ci teniamo stretti i tre punti, ma siamo dispiaciuti per quello che è successo".

"Marco Campagnani squalifica ingiusta". Il giocatore spezza una lancia in favore del proprio compagno di squadra Marco Campagnani che dovrà saltare per squalifica la sfida di domani: "Ci tengo a spendere due parole su Marco Campagnani che a mio parere ha subito una squalifica spropositata ed ingiusta. Oltre ad essere per noi un giocatore molto importante è un amico e una persona sempre corretta ed onesta. Speriamo la società riesca ad ottenere una riduzione della squalifica".