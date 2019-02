Variazione di sede. Nel campionato di Seconda Categoria c'è un cambio di campo per quanto riguarda la sfida tra San Bartolomeo Calcio e Virtus Sanremo.

La sfida si giocherà al campo sportivo 'M. Polo' di Andora con calcio d'inizio sempre programmato alle ore 15.

Il match tra gialloblù e matuziani è molto importangte e mette in palio punti pesanti in chiave playoff per le due squadre divise in classifica da un solo punto.