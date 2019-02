Calcio, Serie D. Pro Dronero sul campo della Sanremese, Caridi alla vigilia: "Vogliamo continuità, ci giocheremo le nostre carte"

In un turno condizionato dal maltempo, con diverse partite rinviate, la Pro Dronero cerca continuità di risultati e preziosi punti salvezza sul difficile campo della Sanremese seconda in classifica.

Draghi in serie positiva da tre turni (pareggi con Savona e Borgaro e vittoria sul Ligorna). Per la squadra di Lupo, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia, sette successi in undici partite casalinghe.

Antonio Caridi alla vigilia dell'incontro: "Giochiamo su un campo molto difficile, sarà anche pesante a causa della pioggia, sappiamo che ci attende una partita complicata. Ma come a Savona ci giocheremo le nostre carte per portare a casa un risultato positivo. Serve continuità di risultati perchè una striscia positiva può farci risalire in classifica. La squadra mi sta offrendo prestazioni sempre sul pezzo. Penso a certe confitte non pienamente meritate, in cui potevamo fare un pareggio.

Gli episodi fanno la differenza, certe volte siamo stati sfortunati, in altri casi fortunati. Con l'atteggiamento delle ultime settimane possiamo dire la nostra. Assenti? Sono tutti a disposizione, ho l'imbarazzo della scelta. Loro devono vincere ed avranno grande pressione ma anche noi abbiamo bisogno di punti".