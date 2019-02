Calcio, Serie D. Sanremese all'esame Pro Dronero. Lupo: "Non sarà una partita facile"

Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova, la Sanremese ritorna con la testa al campionato e si prepara per la sfida di domani contro la Pro Dronero.

Al 'Comunale' arriva la formazione terzultima in classifica. La Pro Dronero ha raccolto un bottino di 17 punti frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte ed è reduce dalla vittoria di domenica scorsa (1-0) contro il Ligorna. Al momento si trova a più 3 sulla zona retrocessione.

"La Coppa è stata una parentesi, chiaramente dispiace non aver passato il turno ma abbiamo disputato una buona partita contro una squadra di livello – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – domani sarà una gara da prendere con l’atteggiamento giusto, altrimenti può diventare difficile.

Le squadre che lottano per la salvezza vengono a Sanremo alla ricerca di punti e se non giochiamo bene al 100% le partite sporche non le vinciamo. Dovremmo avere il loro stesso atteggiamento. Non sarà una partita facile, non c’è nulla di scontato".

Per l’impegno di domani mister Lupo potrà nuovamente contare su Castaldo in difesa e Acampora a centrocampo. Entrambi sono di nuovo a disposizione. Assente Videtta per squalifica.