Pallanuoto, Serie B maschile. Rari Nantes Imperia, l'obiettivo è cancellare lo zero in classifica. Coach Fratoni non ci gira intorno: "Partita importante, dobbiamo fare risultato"

La Rari Nantes Imperia maschile vuole cancellare lo zero in classifica. Una situazione di classifica difficile, anche se sono passate solo tre giornate dall'inizio della stagione. I giallorossi scenderanno in vasca alla 'Cascione' nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18.30) contro il Firenze Pallanuoto per cercare di sbloccarsi.

"Partita molto importante, dobbiamo fare risultato". In casa giallorossa a poche ore da un match già cruciale non ci gira troppo intorno coach Stefano Fratoni: "La partita di oggi è molto importante - esordisce il coach giallorosso - e dobbiamo fare risultato, anche se non sarà facile. Il Firenze è una squadra agguerrita con un ottimo portiere, Vittorio Foroni".

"Ci aspettavamo un campionato difficile". Fratoni analizza la partenza tutta in salita in questa Serie B e prova a cercare la chiave giusta per partire: "Ci aspettavamo un campionato difficile, le defezioni che abbiamo avuto non ci hanno aiutato, ma redo nella determinazione dei miei ragazzi. La chiave per uscire dal baratro è quella di lavorare, lavorare, allenarsi di più costantemente e meglio".

Per la sfida di oggi, Fratoni recupera tutti gli effettivi. Ecco i 13 chiamati per il match: Filippo Rocchi (Capitano), Federico Merano (portiere), Andrea Somà, Raffaele Ramone, Niccolò Maglio, Giacomo Fratoni, Gianluca Lombardi, Leon Kovacevic, Rikardo Merkaj, Tommaso Russo, Andrea Pedio, Jarno Spano, Vincenzo Mirabella