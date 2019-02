Sanremo Rugby, i giovani Pangallo e Tripodi convocasti per il 2° Festival Regionale Under 14

Domenica 3 Febbraio, presso il Campo Androne di Recco dalle ore 10.30, si svolgerà il 2° Festival Regionale under 14, la bella notizia è che due ragazzi del Sanremo Rugby sono stati convocati per partecipare all'evento, si tratta di Matia Pangallo e Nicola Tripodi.

Grande è la soddisfazione della società che vede premiato il continuo lavoro che viene svolto dagli allenatori e da tutti i ragazzi, questi riconoscimenti sono un incentivo per continuare a preparare sempre meglio gli atleti e portarne altri ad alti livelli.

Il presidente del Sanremo Rugby, Emanuele Capelli, ha commentato così questa importante opportunità raggiunta dai due giovani rugbysti: "La convocazione dei nostri due ragazzi, Matia e Nicola, in rappresentativa regionale, arriva come una ciliegina sulla torta in questa prima parte della stagione. È una conferma positiva sia per la società sia per la selezione dell'under 14. In questi mesi si è visto un bel gruppo unito, formato da ragazzi di Sanremo e di Vallecrosia, allenati, guidati e spronati dal valido coach Emanuele Mori.

L'obiettivo futuro è quello di giocare belle partite ed ottenere validi risultati. Mi aspetto una seconda parte di stagione importante, faccio un grosso in bocca al lupo ai due ragazzi convocati in questa selezione e gli auguro di godersi questi bellissimi momenti che regala lo sport, il rugby in questo caso, perché saranno emozioni e ricordi che li accompagneranno per tutta la vita"'.



Ricordiamo a tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono conoscere e provare il rugby che ogni martedì e giovedì dalle 17.30 gli allenatori vi aspettano presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo.