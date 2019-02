Pallamano Ventimiglia, i Senior sono da record: nella prima fase del campionato francese i gialloneri fanno 10 su 10!

CAMPIONATO FRANCESE SENIOR

LA COLLE-PALLAMANO VENTIMIGLIA 22-34

I Senior della Pallamano Ventimiglia entrano nella storia e stabiliscono uno straordinario record nella prima fase del campionato francese delle Alpi Marittime. I ragazzi di coach Pippo Malatino si regalano la decima vittoria su altrettanti match giocati e anche a La Colle si regalano il successo con il punteggio finale di 34-22.

"Questa è una grande soddisfazione che per molto tempo resterà - dichiara coach Malatino - ora avremo una settimana di riposo e poi ci prepareremo per la prossima fase del campionato. I ragazzi sono motivati e speriamo di regalarci delle belle soddisfazioni".

"E' stata una partita iniziata in salita, ma andando avanti del match la squadra si è sbloccata e ha vinto questa partita. Abbiamo avuto anche la grande soddisfazione di avere Poli Lina capocannoniere. Ora restiamo con i piedi per terra, non cullarci sugli allori e lavorare ancora di più per raggiungere un traguardo prestigioso".