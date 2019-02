Pallacanestro: niente da fare il BC Ospedaletti in trasferta contro il Vado

Vado - BCO 75-62 20/19 19/13 26/14 10/16

Vado jancic 7 valsetti 7 cito 2 Gallo, pesce 17 lo piccolo 4 pintus 2 Brignolo 8 anaekwe 15 nduruisi, tsetseruko 13 Cirillo,



BCO Gilardino, Zunino 6 Revetria 13 Picerno 3 Carlucci 2 Colombo 9 Olivari 4 Rossi 12 Formica 2 Vivo 3 Cologgi 8



Buona prova del BCO in quel di Vado, i ragazzi di Lupi ci provano lottano ma ancora una volta tornano a mani vuote.

Il BCO parte contratto 11 0 il vantaggio interno nei primi minuti, dopo il time out le cose cambiano, attacchi precisi ed una difesa più solida con Gilardino e Colombo a suonare la carica, i si impatta sul 13 13 e qui inizia un altra partita che vede gli Orange tenere botta per due quarti ai più quotati e talentuosi vadesi.

Il terzo quarto e fatale Colombo si rompe, aspettiamo gli esami strumentali si spera in nulla di grave , il BCO va sotto per poi recuperare con coraggio l'ultimo quarto, dove i giovani giocano corrono, difendono e vincono meritatamente il tempino.



Coach Lupi: "Buona gara dei miei, anche se come ci succede spesso abbiamo dei passaggi a vuoto che ci compromettono il match, ho visto molte cose positive ed altre meno, lavoriamo sul pezzo sempre, penso che solo così riusciremo a salvarci"