Calcio, Eccellenza. Gol ed emozioni al "Morel": il Vado passa a Ventimiglia. La decide Capra nel finale

ECCELLENZA - 19^GIORNATA

VENTIMIGLIA-VADO 2-3 (16' Donaggio rig., 19' Daddi rig., 67' Puddu, 78' Eugeni, 89' Capra)

95' finisce qui. Vittoria fondamentale per il Vado, Ventimiglia in zona playout

90' saranno 5 i minuti di recupero

89' altra punizione di Gallo e questa volta è Capra di testa a colpire. Vado nuovamente avanti

83' entra Oubakent fuori Redaelli: primo cambio nel Vado

80' dentro Allegro per Principato: quarto cambio per Soncin. Ancora nessuno per Tarabotto

78' pari del Ventimiglia con Eugeni che di destro batte Illiante

77' arrivano i primi cambi del match: fuori Sammartano, Alfonso Rea e Felici, dentro Danilo Rea, Crudo e Fraticelli

67' nuovo vantaggio ospite: punizione di Gallo e zampata vincente di Puddu

59' la tensione si fa sentire: giallo a Cafournelle e Gallo per un parapiglia nato tra i due

53' gran filtrante di Capra per Donaggio che prova a sorprendere Scognamiglio all'angolino ma il riflesso del portiere granata è di quelli felini. Deviazione in corner

49'conclusione di Cafournelle di poco fuori

46' discesa sulla fascia sinistra di Ferrara che si libera di Mamone e dentro l'area prova a colpire ma il suo mancino è fuori misura

Inizia la ripresa

45' finisce il primo tempo sul punteggio di 1-1

36' D'Antoni batte a colpo sicuro un traversone basso di un compagno ma la deviazione decisiva di Eugeni salva il Ventimiglia

27' tanto agonismo e anche un pò di nervosismo in campo, i tre punti sarebbero fondamentali per entrambe

19' Puddu atterra Daddi: rigore che sembra anche questo generoso. Daddi spiazza il portiere: siamo sull'1-1

16' rigore per il Vado: Ala atterra Gallo in area, per l'arbitro l'intervento è irregolare. Dopo le proteste granata, Trasforma Donaggio. Vantaggio del Vado

1' inizia il match del "Morel"

Ventimiglia: Scognamiglio, A. Rea, Eugeni, Ala, Alberti, Mamone, Cafournelle, Principato, Daddi, Felici, Sammartano. A disp. Zunino, Morscio, Allegro, Musumarra, Fraticelli, Crudo, D.Rea, Galiera. All. Soncin.

Vado: Illiante, Ferrara, Dagnino, Redaelli, Puddu, Del Nero, Capra, Marmiroli, D'Antoni, Gallo, Donaggio. A disp. Balbi, Tecchiati, Oubakent, Scala, Cirillo, Bianco, Severi, Briano. All. Tarabotto.

Arbitro: Calzolari di Albenga

Benvenuti dal 'Morel' dove tra pochi minuti scenderanno in campo Ventimiglia e Vado, un derby ponentino dai mille contorni del campionato di Eccellenza.