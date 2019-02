Calcio, Promozione. La capolista Ospedaletti vince e convince nel segno di Elia Ambesi: "Contento per la squadra. Questi sono tre punti fondamentali per noi"

L'Ospedaletti torna a vincere in trasferta, tre punti che lontano da casa mancavano dall'ultima partita del girone di andata. Gli orange si confermano così in vetta dopo aver sbancato il non semplice campo della Voltrese, un 2-0 maturato nella ripresa.

Nel post partita a Rivierasport.it a parlare è il difensore centrale Elia Ambesi, autore della momentanea prima rete: "Sono contento per la squadra - dichiara al fischio finale il difensore orange - abbiamo dimostrato carattere in un campo difficile come quello di Voltri. Per noi questa vittoria è fondamentale per continuare il nostro cammino".

La doppia dedica di Elia Ambesi: "Il goal lo dedico alla mia ragazza e alla squadra".