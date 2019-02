Calcio, Promozione. Sanstevese superata dal Legino e mister Siciliano sbotta: "Per salvarsi bisogna correre e sputare sangue. Questo oggi non c è stato e sono parecchio inc..."

La Sanstevese fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite e viene superata in casa dal Legino. I savonesi portano via l'intera posta in palio grazie alla rete nel primo tempo firmata da Salis.

Nel post partita mister Simone Siciliano non approva la prestazione della sua squadra e sbotta: "E' stata una partita giocata sotto ritmo per tutta la partita - esordisce il mister - con troppe chiacchiere, poca voglia di correre e sacrificarsi: se la mia squadra è questa faremmo fatica anche contro i veterani... Per salvarsi bisogna correre e sputare sangue, questo oggi non c è stato. Sono parecchio inc..."

Siciliano torna su qualche decisione arbitrali da rivedere: "Perdiamo punti a Pian di Poma? Questo argomento sta tornando come alibi, anche perché pur giocando male abbiamo creato 2-3 palle goal. E non c è stato concesso un rigore clamoroso. Ma si sa, ho imparato a stare zitto e portare rispetto - evidenza Siciliano - purtroppo vedo che dall'altra parte ce n'è sempre meno nei nostri confronti".