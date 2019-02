Calcio, Serie D. Il tacco magico di Loreto Lo Bosco lancia la Sanremese: "Era importante vincere. Dedico questo gol a mia moglie e mia figlia"

La spettacolare rete di tacco per il raddoppio nella sfida odierna contro la Pro Dronero è valsa all'attaccante della Sanremese, Loreto Lo Bosco, il premio Agenzia Grandi Vini Man of the Match. Il numero 19 biancoazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti della sala stampa.

"Era importante, dopo l'uscita in Coppa, dare un segnale e l’abbiamo fatto bene, anche se dobbiamo migliorare nella gestione del risultato – ha dichiarato Lo Bosco al termine della gara – noi dobbiamo sempre dare il massimo, abbiamo avuto una parentesi negativa nel finale del girone di andata ma ora stiamo rispondendo bene.

Dedico questo gol a mia moglie e mia figlia, ho passato mesi difficili ma ora grazie a loro, alla squadra, al mister e alla società, ho ritrovato la serenità".