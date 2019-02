Calcio, Serie D, 22a giornata. Sanremese, c'è l'esame Pro Dronero da superare (ore 15)

La Sanremese va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D subìta dal Mantova, i biancoazzurri scendono in campo al'Comunale' (ore 15, arbitro Bozzetto di Bergamo) contro la Pro Dronero. L'obiettivo è quello di restare in scia alla capolista Lecco, che allo stesso orario, ospita la temibile Lavagnese.

Castaldo e Acampora si, Videtta out. Il tecnico Lupo per la sfida interna contro i cuneesi recupera in piena in difesa e centrocampo Castaldo e Acampora, ma perde il centrale difensivo Videtta. Questo il probabile undici iniziale: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Castaldo, Anzzaghi in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Lo Bosco, Scalzi in attacco.

La Pro Dronero naviga nelle zone basse della classifica , ma i piemontesi sono reduci da una vittoria importante e in fase di crescita rispetto al match di andata, quando i matuziani vinsero con un tris.

Potrete seguire la web cronaca Live della sfida su Rivierasport.it