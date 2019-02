Calcio, Serie D. Sanremese, mister Lupo analizza la vittoria sulla Pro Dronero: "Voglio vedere entusiasmo"

La Sanremese con un 2-0 convincente contro la Pro Dronero, cancella l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie D e risponde al Lecco, sempre lontano di 8 punti. Nel post partita analizza il match e questi tre punti mister Alessandro Lupo:

"Sono contento per la partita ma non mi piace che qui stiamo dando tutto per scontato – ha dichiarato mister Lupo al termine della gara – abbiamo giocato contro una squadra che deve fare punti per salvarsi, senza rischiare nulla, e non mi piace che si dia per scontata la vittoria. Io quando vinco voglio gioire, ci deve essere entusiasmo.

Quando si vince voglio vedere tutti contenti, non è facile vincere le partite in questo modo, con due gol belli e con un gioco spumeggiante. Questi ragazzi stanno facendo un campionato strepitoso. Abbiamo vinto e dobbiamo gioire per quello che abbiamo fatto, ora testa alla prossima partita".

Sulla stessa onda del tecnico è il Direttore Generale dei biancoazzurri Pino Fava:

"Diamo continuità alle prestazioni e ai risultati – ha aggiunto il Direttore Generale matuziano – stiamo marciando a più 1 sul girone di andata, c’è stato un calo nel secondo tempo ma era prevedibile dopo la partita di Coppa contro il Mantova.

La squadra è entrata in campo convinta dei propri mezzi, lavoriamo bene durante la settimana e la domenica si vedono i frutti. Il mister, poi, dà quella marcia in più che diventa fondamentale".