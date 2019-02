Freccette FIGF Liguria: i risultati e la classifica della terza prova del Gran Pirx

Archiviata la finale di coppa Italia disputata la scorsa settimana a Treviso con la partecipazione del Dart Club Old Boys in rappresentanza della Liguria, riprende il cammino dei Gran Prix. Nella terza prova disputata a Imperia presso il Green Planet non sono mancate le sorprese. La vittoria è andata a Andrea Boccone che ha superato in finale una sorprendente Tamara Wolff che si è imposta nei turni precedenti su Nikolas Hohenester (attuale capoclassifica) e Samuele La Cava autore in serata di un 12 frecce, sul terzo gradino del podio salgono Samuele La cava e Viorel Tulbo.



Da segnalare una buona presenza femminile con oltre alla già citata Tamara Wolff, Cristina Belvedere, Cinzia Vacca e Alessia Drago.



Classifica dopo la terza prova: 1) Nikolas Hohenester punti 29, 2) Giuseppe Di Bella punti 19, 3) Samuele La Cava punti 19, 4) Anthony Bongiorno punti 17, 5) Tamara Wolff punti 17.



Prossimo Appuntamento Venerdì 8 Febbraio a San Bartolomeo al Mare presso Bar Roberta.



Anche nella parte di Levante si è disputata la terza prova del Gran Prix assente alla prova Jojo Tamares a salire sul gradino piu alto del podio Ken Tamares che supera in finale un sorprendente Pierino Olivarello, terzo gradino del podio per Guido Pettinati e Christian Reksten.



Classifica dopo la terza prova:

1) Jojo Tamares punti 20 2) Ken Tamares punti 20 3) Mirko Badiale punti 13 4) Pierino Olivarello punti 13.



Prossimo appuntamento a Rapallo Galletto di Vino il 7 febbraio.