Tiro con l'arco: ottimi risultati degli arcieri di San Bartolomeo al Mare al regionale indoor di Genova

Buon successo degli Arcieri San Bartolomeo al Mare, al campionato regionale indoor di Genova, ieri al campionato regionale indoor.

Nella divisione olimpica senior maschile 7° posto per Cesare Prette, 8° per Emilio Capalbo, 9° per Cesare Argento. Il terzetto si aggiudica anche il 2° posto a squadre. Nelle allieve 2a posizione per Martina Ferraro e stesso piazzamento nel compound master per Dario Cosentino, mentre si piazza 7° Cesare Argento.

Nell’arco nudo senior femminile vittoria e titolo regionale per Francesca Capalbo. Nei master 2° posto per Cesare Prette, 4° per Maurizio Gabrielli, 8° per Salvatore D’Amico e 18° per Aldo Ferraro. La squadra master (Prette, Gabrielli, D’Amico) si piazza al 2° posto.

Prossimo impegno per i gialloblù i campionati italiani indoor di Rimini a fine febbraio.