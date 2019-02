Minibasket. Tutti i risultati della Ranabo 1946 dopo una settimana ricca di impegni

Si è appena conclusa una ricca settimana per il Settore Minibasketn della Ranabo 1946. Mercoledì, in un turno infrasettimanale, gli Esordienti Bianco Blu centrano la quinta vittoria su altrettante gare disputate, confermando il loro ottimo stato di forma.

Ospiti presso la palestra Conrieri, l’Olimpia Taggia. Gara che si mette fin dalle prime battute a favore dei bordigotti, nonostante due assenze nel Team. Vittoria con ampio margine e qualche tempo extra per accontentare tutti. Nella mattinata di sabato, la squadra Aquilotti Senior vuole emulare i più grandi e centra anch’essa la sua quinta vittoria in altrettante gare, pur ricordando che in questa categoria non sono previste classifiche. Ospiti a Ventimiglia, i dieci Aquilotti Senior 2008/2009 si aggiudicano tutti e sei i tempi della gara, chiudendo l’incontro con il 18-6 al tabellone luminoso.