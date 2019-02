Calcio, Promozione. Sanstevese, Andrea Laura analizza lo stop con il Legino: "Partita condizionata da un nostro errore. La salvezza diretta è la nostra Champions"

La Sanstevese dopo una serie importanti di risultati positivi, cade tra le mura amiche di Pian di Poma di fronte al Legino. La squadra di mister Siciliano vede ora la salvezza a 5 punti con il sentito derby di domenica prossima sul campo della Dianese & Golfo che incombe.

"Partita condizionata da un nostro errore". Ad analizzare lo scivolone di misura contro i savonesi è il giovane portiere Andrea Laura: "La prestazione contro il Legino è stata tutto sommato positiva - esordisce il portiere - ma condizionata però da un nostro errore. Il mister ha ragione ad essere arrabbiato, perché la partita poteva partire in maniera più determinata per cercare di portare a casa dei punti utili per l'obbiettivo salvezza".

"Ringrazio società e mister". L'estremo difensore è uno dei protagonisti delle ultime partite: "Voglio ringraziare la società e il mister Siciliano - sottolinea l'estremo difensore - per la possibilità che mi sta concedendo di giocare nel campionato di Promozione".

"La salvezza diretta è la nostra Champions". Laura, come tutto il resto della squadra e la società, crede alla salvezza diretta: "Credo tantissimo alla salvezza diretta - conclude Laura - per noi sarebbe come vincere la nostra Champions League".