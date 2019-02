Calcio, Seconda Categoria. Carlin's Boys al tappeto contro l'Atletico Argentina. Mister Litardi analizza il derby: "In inferiorità numerica tutto è diventato più difficile"

La Carlin's Boys resta capolista nel campionato di Seconda Categoria, ma la sconfitta subìta tra le mura contro l'Atletico Argentina potrebbe essere importante in chiave primo posto. I rossoneri, con il 3-1 ottenuto a Pian di Poma, salgono a sole quattro lunghezze dal primo posto condividendo la seconda piazza con la sorpresa chiamata San Filippo Neri.

Ad analizzare questa sconfitta è mister Eros Litardi: "Credo che finché siamo rimasti in 11 contro 11 la partita era abbastanza in equilibrio - sottolinea il mister neroazzurro - poi rimanendo in inferiorità numerica dopo 20 minuti è diventato più difficile. La decisione dell'arbitro mi è sembrata un po' affrettata, noi ci siamo un po' innervositi ed abbiamo perso la concentrazione giusta per giocarsela".

"Purtroppo non avevo a disposizione alcuni giocatori, ma questo non toglie nessun merito ai nostri avversari che hanno fatto un ottima partita. Mi aspettavo una partita difficile - evidenza Litardi - perché l'Atletico Argentina è un ottima squadra".

"Si riparte analizzando da dove abbiamo sbagliato - conclude il tecnico - dal mister ai giocatori, ma tutti consapevoli di essere ancora in testa alla classifica".