Tennis. Gianluca Mager testa di serie nel Challenger di Chennai

Il sanremese Gianluca Mager è pronto a tornare in campo. Il numero 224 della classifica ATP scenderà in campo questa settimana per affrontare il torneo di Chennai in India.

Occasione importante. Mager, che si allena al Tennis Sanremo ed è seguito dal volto noto Matteo Civarolo, è la testa di serie numero 4 del tabellone principale e affronterà nel secondo turno del tabellone principale il vincente del match tra il giapponese Uesugi (qualificato) o l'americano Altamirano. Nella parte bassa del tabellone Mager, se tutto andrà liscio, il sanremese potrebbe sfidare nei quarti di finale lo spagnolo Davidovich Fokina.

Dopo il torneo di Chennai Mager sarà impegnato nel Challenger di Bangkok.